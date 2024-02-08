Adana’da 18 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

Adana’da bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 10 milyon 440 bin TL olan, 18 milyon 950 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bir depo gümrük kaçağı makaron olduğu ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu depoya yaptığı baskında Cihat K.’yi gözaltına alırken 18 milyon 950 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.