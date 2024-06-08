Adana’da 46 adet tarihi eser ele geçirildi
Kaynak: İHA
Adana’da jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yönelik yaptığı operasyonda 1 kişiyi yakalarken 46 adet tarihi eser ele geçirdi.
Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karaisalı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kişi yakalanırken, 1 adet yüzük, 1 adet kılıç, 1 adet sürahi, 1 adet kolye, 1 adet heykse, 1 adet şişe kapağı, 1 adet cezve, 6 adet gümüş materyal ve 33 adet sikke ele geçirildi.