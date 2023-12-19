Adana’da 5 milyon 916 bin TL değerinde gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Adana’da polis ekipleri bir depoya yapılan baskında piyasa değeri 5 milyon 916 bin TL olan 19 milyon 720 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine ekipler Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’ndeki depoya baskın düzenledi.

Baskında piyasa değeri 5 milyon 916 bin TL olan, 19 milyon 720 bin gümrük kaçağı makaron, 1 milyon 523 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ve 62 bin 500 adet TPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili de 4 kişi gözaltına alındı.