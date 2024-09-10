Adana’da 56 silah ele geçirildi, 207 suçlu yakalandı

Adana’da Seyhan polisinin bir hafta boyunca yaptığı çalışmada 56 ruhsatsız silah, bin 510 gram uyuşturucu, 450 bin boş makaron ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 207 kişi de yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve araştırma ekipleri 2-8 Ağustos tarihleri arasında yaptığı çalışmada suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda 38 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 767 mermi ve 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Devriye ve araştırma ekipleri yaptıkları asayiş uygulamalarında toplamda bin 510 gram uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, 6 bin 600 paket kaçak sigara, 115 kilogram kaçak tütün, 450 bin adet boş makaron da ele geçirdi.

Hırsızlık, kasten adam öldürme, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 207 kişi de kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 15’i ruhsatsız tabanca bulundurma suçundan olmak üzere toplam 50 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.