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Adana’da aile içi kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 10:17
  • Giriş: 18.08.2023 10:17
  • Güncelleme: 18.08.2023 10:17
Kaynak: İHA
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Adana’da aile içi kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da aile içinde çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Belediye Evleri Mahallesi’nde bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 4 kişiyi silahla yaralanmış halde buldu.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar O.A. (42), P.A. (63), Z.A. (21) ve Mustafa A. (21), hastaneye kaldırıldı. 
Mustafa A. Çukurova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın aile içi tartışma sonucu yaşandığı öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor. 

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