Adana’da anız yakmak yasaklandı

Adana Valiliği, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak anız yakılmasının yasakladığını duyurdu. Karara göre, anız yakan kişilere dekar başına 386 TL idari para cezası kesilecek.

Adana’da alınan karar nedeniyle anız yakmak yasaklanrken, yakan kişi veya kişilere dekar başına 386 TL idari para cezası kesilecek.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak anız yakanlara ilişkin karar alındı.

Alınan karar doğrultusunda anız yakan kişilere dekar başına 386 TL idari para cezası kesileceği açıklandı.

Anız yakma işleminin orman ve sulak alanlara bitişik olması ve yerleşim yerlerinde gerçekleşmesi durumunda ise ceza beş kat artırılarak uygulanacak.

KANUNDA YER ALAN MADDE ADANA'YI KAPSAMAYACAK

Ayrıca Çevre Kanunu’nda yer alan ve yılda ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerin sorumluluk ve kontrolünde anız yakılmasını mümkün kılan kararın, Adana’da ikinci ürün ekiminin gerçekleşmesi nedeniyle Adana’yı kapsamayacağı ve valilik kontrolünde anız yakılmasına da izin verilmeyeceğini belirtildi.