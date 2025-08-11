Adana’da aşırı sıcaklarda üreticilerin zorlu mesaisi

Termometrelerin 44 dereceyi, nemle birlikte hissedilen sıcaklığın ise 55 dereceyi aştığı Adana’nın Kozan ilçesinde çiftçiler, kavurucu güneş altında mesai yapmak zorunda kaldı.

Çukurova’nın önemli üretim merkezlerinden Kozan’ın ilçesinde tarlalarda sıcak havaya rağmen mesai sürüyor. Hamamköy Mahallesi’nde mısır ve ayçiçeği tarlalarında çalışan çiftçiler, sıcaktan korunmak için traktör kasalarının gölgesine sığındı. Bölgede ceviz ağaçlarının yaprakları yandı, şeftali ağaçlarında ise kurumalar başladı.



Böyle bir sıcak görmedim"

Yaşadıkları zorluğu aktaran çiftçilerden Adil Eker, bu yılın rekor sıcaklık getirdiğini belirtti. Eker, "Bir yanda mısır hasadı yapıyoruz, diğer yanda karşı bahçede bu ay yaşanan aşırı sıcakla birlikte 250 şeftali ağacı kurudu. Termometre 40 derece gösteriyor ama biz 55-60 derece sıcağın altında çalışıyoruz. Sabah 08.00’de başlayan mesaimiz geceye kadar sürüyor. Bu yaşıma kadar böyle bir sıcak görmedim. Serinlemek için hiçbir şey yapamıyoruz, klima bile fayda etmiyor" dedi.

Çiftçilerden Nazmi Doğaner ise, "Kan ter içinde çalışıyoruz, sarışındım, rengimiz değişti" derken, diğer üreticiler, aşırı sıcakların hem verimi düşürdüğünü hem de ağaçlarda güneş yanıklarına yol açtığı için zor günler yaşadıklarını söyledi.