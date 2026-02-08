Adana’da barajların doluluk oranında son durum ne?

Adana'da yaz aylarında doluluk oranı düşen barajların seviyesi, son haftalarda etkili olan yağışlar ile birlikte yükselişe geçti.

Hava sıcaklıklarının yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte etkili olan sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ile içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları tehlikeli seviyelere geriledi.

Uzun süredir devam eden kuraklığın ardından geçen ay başlayan ve son bir haftadır aralıksız süren sağanak yağışlar, barajlara can suyu oldu.

Kent genelinde 30 Ocak'ta metrekareye düşen 138 kilogram yağış olumsuzluklara yol açarken, barajların doluluk oranını ise önemli ölçüde artırdı.

SUYUN TASARRUFLU KULLANILMASI ÇAĞRISI

Devlet Su İşleri’nden (DSİ) alınan bilgilere göre, ağustos ayında yüzde 14 olan Çatalan Barajı’nın doluluk oranı yüzde 73’e, Seyhan Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 16’dan yüzde 51’e yükseldi.

Kentin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Çatalan Barajı’ndaki su miktarı 95 milyon metreküpe ulaşırken, Seyhan Barajı’nda ise bu oran 60 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Yetkililer, barajlardaki doluluk oranlarının artmasını sevindirici olarak değerlendirirken, suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu.