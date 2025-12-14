Adana’da belediye çalışanı kadınlar sokağa çıktı: Zeydan Karalar için özgürlük çağrısı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları ve bürokratları 5 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan ve görevinden uzaklaştırılan Başkan Zeydan Karalar’a özgürlük çağrısıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

“Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” yazılı pankart taşıyan binlerce kadın çalışan, sloganlar ve alkışlarla özgürlük talebinde bulundu.

Eylem yapan kadınlara, Atatürk Caddesi’nden geçen özel halk otobüsleri ve toplu taşıma minibüsleri kornalarla destek verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi yanındaki Sanatçılar Parkı önünden başlayan yürüyüş, Adalet Nöbeti’nin tutulduğu çadırın önünde son buldu.

Kadınların ekonomik olarak daha güçlü olmasına yönelik projeler üreterek, meslek edinmelerine ve istihdam edilmelerine olanak sağlayan Başkan Zeydan Karalar’ın, kadın kooperatifleri kurdurmasına ve “Ben kadın tarafıyım” söylem ve eylemlerine binaen; “Kadınların Gücüne Güç Katan Zeydan Başkanımıza Özgürlük” pankartı taşıyan Büyükşehir çalışanı kadınlar; “Kadınlar Burada Başkanının Yanında, Zeydan Başkan Onurumuzdur, Durmadan Yılmadan Zeydan Karalar, Zeydan Başkan Yalnız Değildir, Zeydan Adana Gibi Başkan” sloganları atarak yürüdü.

Coşkulu kalabalık, Adalet Çadırı’nın bulunduğu noktaya kadar sloganlar atarak yürüdü; Başkan Zeydan Karalar’a özgürlük taleplerini dile getirdi.