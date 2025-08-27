Adana’da bir dolmuş şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'da 47 yaşındaki dolmuş şoförü Orhan Gündüz, direksiyon başında seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi Dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta yolcu bulunmadığı sırada seyir halindeyken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybetti. Aracı yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Gündüz, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Gündüz'ün saldırıya uğradığı dolmuşta 6 kurşun izine rastlandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.