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Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 04.03.2024 09:59
  • Giriş: 04.03.2024 09:59
  • Güncelleme: 04.03.2024 09:59
Kaynak: İHA
Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi.

Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 4 kilo 56 gram bonzai, bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 2 kilo 908 gram bonzai hamddesi, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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