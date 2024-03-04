Adana’da bir haftada 22 torbacı tutuklandı

Adana’da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 4 kilo 56 gram bonzai ile 2 kilo 908 gram bonzai hammaddesi ele geçirdi.

Torbacı diye tabir edilen 22 uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 4 kilo 56 gram bonzai, bin 424 uyuşturucu hap, 485 gram esrar, 2 kilo 908 gram bonzai hamddesi, 24 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 22’si tutuklandı, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.