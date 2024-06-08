Adana’da bir kadın, boşandığı erkek tarafından arabasında katledildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Saniye Arslan isimli kadın, işe gitmek için bindiği arabasında boşandığı İhsan Uğurlu tarafından yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla öldürüldü.

Adana’da Saniye Arslan, nöbete gitmek için bindiği arabasının içerisinde boşandığı erkek tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi 2591 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hemşire olan Saniye Arslan (40) nöbete gitmek için otomobiline bindi.

Bu sırada boşandığı İhsan Uğurlu’da (61) isimli erkek, otomobilin içerisine bir anda bindi. İkili bir süre sonra konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı.

İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesiyle İhsan Uğurlu tabanca ile Saniye Arslan’ı başından vurarak öldürdü. Ardından Uğurlu aynı tabanca ile kendini başından vurarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından Saniye Arslan ve İhsan Uğurlu’nun cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.