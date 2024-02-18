Adana’da dolu sokakları beyaza bürüdü

Adana’nın Karataş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Kent merkezinde bahar gibi bir hava hakimden, Adana’ya 40 kilometre uzaklıktaki sahil ilçesi Karataş’ta dolu ve yağmur etkili oldu.

Bir anda başlayan dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

Yağan aşırı yağmur ve dolu nedeniyle deniz de renk değiştirerek, bir kısmı çamur rengini aldı.

Yurttaşlar, Karataş’ta ilk kez böyle bir dolu yağışı gördüklerini belirterek, “Kar gibi dolu yağdı. Burası sıcak bir yer olduğu için hiç kar yağmaz ama bu dolu karı aratmadı. Her yer bembeyaz oldu” dedi.