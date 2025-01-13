Adana’da edebiyat rüzgârı sürüyor

Kültür Sanat Servisi

Adana’da bu yıl 17. kez düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlere kapılarını açtı. 11 Ocak’ta başlayan fuar, 19 Ocak’a kadar devam edecek. Fuar süresince, yazarlarla söyleşiler, imza günleri ve panel konuşmaları gibi özel etkinlikler düzenlenecek.

Kitapseverler, fuar boyunca yüzlerce yazarla imza günlerinde buluşma fırsatı bulacak. Ayrıca, çeşitli atölye çalışmaları da katılımcılara sunulacak. Çukurova Kitap Fuarı, sadece kitapları tanıtan bir etkinlik olmanın ötesine geçiyor; bölgedeki kültürel mirası yaşatmayı da amaçlıyor. Adana’nın büyük edebiyatçılarından Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Abidin Dino’nun mirası, fuarın anlamını derinleştiriyor.

Katılımcılar, fuar aracılığıyla bölgenin edebiyat ve kültür mirasıyla daha yakından tanışma fırsatı bulacak. Fuara 272 yayınevi, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu katılacak. 9 gün süresince 110 etkinlik düzenlenecek. 500’e yakın yazar, şair ve edebiyat dünyasının önemli isimleri, çeşitli etkinliklerde yer alacak. Kitapseverler için unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan fuar, her yaştan katılımcıya hitap edecek.