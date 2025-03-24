Adana’da Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüş ve mitingleri sürüyor

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından yurt genelinde başlayan protesto yürüyüş ve mitingleri Adana’da da devam ediyor.

23 Mart 2025 Pazar günü akşam saatlerinde Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı Aksagaz Kavşağı’nda toplanan on bini aşkın Adanalı, Uğur Mumcu Bulvarı’na kadar yürüdü ve miting gerçekleştirdi.

Yürüyüş ve mitinge Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Adanalılar katıldı.

Konuşmasına demokrasi mücadelesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek başlayan Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

“Sizin esenliğiniz için çalışan, daha demokratik, daha huzurlu, hukukun üstünlüğünün var olduğu, insanların başının dik yaşayacağı bir ülke isteyen Ekrem İmamoğlu Başkan tutuklandı ve olan biten unutturulmaya çalışılıyor. Adana’da da bir Saraçhane var ve senin yanında. Adana’daki bu heyecanı ve insan selini görsen duygulanacaksın.”

"TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ"

Konuşması sık sık Ekrem İmamoğlu’na destek sloganlarıyla kesilen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

“İnsanların tepkisinin Sağ’ı Sol’u yok. Sağ da Sol da bir aradayız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik, demokratik Cumhuriyetin, hukukun üstünlüğünün devamından yana olduğumuz için buradayız. Ekrem Başkana destek toplantılarına katılanların sayısı artıyor. Bu çok önemli. Biz bu mücadeleyi kazanacağız. Başlattığımız demokratik mücadeleyi muhakkak kazanacağız. Ülkemizde bütün kesimler mutsuz ama sonunda her şey çok güzel olacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatmaktan başka bir düşünce içinde değiliz. Adanalılar olarak Ekrem Başkanın yanındayız.”