Adana’da ev kurşunlayan şüpheliler yakalandı

Adana’da dün bir eve otomatik tabancayla ateş açıp kaçan şahıslar yakalandı. Şahıslardan M.B.’nin evinde 2’si otomatik 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 825 uyuşturucu hap ve 239 mermi ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir evin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, motosikletli ve kar maskeli 2 şüphelinin, otomatik tabancayla bir eve ateş açıp kaçtığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahı kullanan şüphelinin B.B. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen B.B., polisin baskınıyla gözaltına alındı.

Öte yandan polis, evinde çok sayıda silah ve mermi bulunduğu belirlenen M.B.’yi de eş zamanlı baskında yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2’si otomatik 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 825 uyuşturucu hap ve 239 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler B.B. ile M.B. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.