Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın: Yoğun duman şehir merkezinden görüldü

Adana'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezindeki birçok noktadan görüldü.