Adana’da HPV aşı uygulaması başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında HPV aşı uygulaması başlatıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile HPV aşı uygulaması protokolü imzaladı. Protokol kapsamında başvuruların alınması, başvuruların değerlendirilmesi, aşı temininin sağlanması, aşı uygulamaları sırasında kişilerin randevu planlamalarının yapılması ve ulaşımlarının organize edilmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

Aşıların depolanması, soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi, aşı uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve yapılan aşıların sağlık sistemine kaydedilmesi ise Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

İLK DOZ UYGULAMALARI BAŞLADI

HPV aşı programı, belediyeden sosyal yardım alan veya sosyal hizmet kriterlerine uygun olduğu belirlenen 9-45 yaş aralığındaki kadın ve kız çocuklarını kapsıyor.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 450 başvuru onaylandı. Bu kişilerden 400’ü yetişkin, 50’si ise çocuklardan oluşuyor. Aşılama sürecinde 9-14 yaş arası bireylere 2 doz, 15-45 yaş arası bireylere ise 3 doz aşı uygulanacak. Tüm doz uygulamalarının yaklaşık 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. İlk doz uygulamaları 24 Mart 2026 itibarıyla başlarken, program belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Uygulama ile kadın sağlığının korunması ve önlenebilir hastalıklara karşı farkındalığın artırılması hedefleniyor.