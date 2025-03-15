Adana’da hurdalık yandı

ADANA’nın Kozan ilçesindeki hurdalıkta çıkan yangında hurda eşyalar yandı.

İddiaya göre, ilçenin Varsaklar Mahallesi’ndeki çalılık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanındaki hurdalığa sıçradı. Hurda eşyalar kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye Adana Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan yangınla ilgili polis inceleme başlattı. (DHA)

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), (DHA)