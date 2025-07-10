Adana’da iskelenin halatı koptu, işçi ölümden döndü

Adana’da cephe boyası yapan işçi, iskelenin halatının kopmasıyla metrelerce yüksekte asılı kaldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, itfaiye ekipleri işçiyi kurtardı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Dış cephe boyası yapan bir işçi faciadan kıl payı kurtuldu. Binada kurulu iskelede çalışan işçi, halatın kopmasıyla birlikte metrelerce yüksekte asılı kaldı. Neyse ki güvenlik kemeri takılıydı.

İşçinin havada asılı kaldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Korku dolu dakikaların ardından olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, başarılı bir operasyonla işçiyi kurtardı.

Yürekleri ağza getiren olayda şans eseri kimse yara almadı.