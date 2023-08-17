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Adana’da kaçakçılık operasyonu

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 10:50
  • Giriş: 17.08.2023 10:50
  • Güncelleme: 17.08.2023 10:51
Kaynak: İHA
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Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 2 bin 220 paket kaçak sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği 8 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 2 bin 220 paket kaçak sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

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