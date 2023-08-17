Adana’da kaçakçılık operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 2 bin 220 paket kaçak sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği 8 kişinin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 66 sikke, 2 bin 220 paket kaçak sigara, 608 elektronik sigara ve 85 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.