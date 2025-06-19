Adana’da kadın cinayeti: Başından vurulmuş halde bulunan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde başından tüfekle vurulmuş halde bulunan Tülay Ayyıldız (35), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Ayyıldız'ın evinin sokağından silah sesi duyanlar, kadının evinin önünde başından tüfekle vurulmuş halde yerde buldu.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Tülay Ayyıldız, kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.