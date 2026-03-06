Adana’da kadın cinayeti: Nesrin Aladağ evli olduğu erkek tarafından katledildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kadın, evli olduğu erkek tarafından boğularak katledildi.

Elif Su Uludağ Mahallesi'nde bir kişinin öldüğü bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler Nesrin Aladağ'ın (48), evli olduğu N. Aladağ (53) tarafından boğularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekipler, N. Aladağ'ı (53) olay yerinde gözaltına aldı.

Nesrin Aladağ'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.