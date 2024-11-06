Adana’da kule vinç devrildi: 1 işçi hayatını kaybetti

Adana’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat çalışmaları sırasında kule vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü Bülent T. hayatını kaybetti.

Adana’nın Seyhan İlçesi Karakuyu Mahallesi’nde TOKİ inşaat çalışmaları sırasında kule vinçlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Olayın ardından bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vinç operatörünün ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kule vinç operatörü Bülent T. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE VİNÇ DEVRİLMİŞTİ

Öte yandan DİSK Dev Yapı-İş'ten yapılan açıklamaya göre, 3 ay önce de aynı yerde vinç devrildiği ve bir iş cinayeti yaşandığı aktarıldı. "Artık yeter" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adana deprem konutları TOKİ şantiyesinde 3 ay önce kule vinç devrilmesi sonucu iş cinayeti yaşanmıştı. Aynı noktaya kurulan kule vinç yeniden devrildi ve operatör yaşamını yitirdi. Aşırı kar hırsı , üretim baskısı, denetimsizlik ve katil patronlara uygulanan cezasızlık politikası işçileri öldürmeye devam ediyor. Kabul etmiyoruz. Yaşamak ve Yaşatmak için Örgütleneceğiz…"