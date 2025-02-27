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Adana’da limanda gemi yangını

Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki Sanko Limanı’nda kuru yük gemisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 27.02.2025 01:36
  • Giriş: 27.02.2025 01:36
  • Güncelleme: 27.02.2025 01:40
Kaynak: İHA
Adana’da limanda gemi yangını
İHA

Adana’nın Yumurtalık ilçesindeki bir gemide yangın çıktı.

Yangın, Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde bulunan Sako Limanı’nda meydana geldi. Thor Monadıc isimli plastik hammadde yüklü kuru yük gemisi hangardayken bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ve denizden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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