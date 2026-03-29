Adana’da metro vagonu seyir halindeyken raydan çıktı

Adana'da Akıncılar Durağı’na yaklaşan metronun vagonu, içerisinde yolcularla birlikte seyir halindeyken raydan çıktı.

  • 29.03.2026 22:39
  • Güncelleme: 29.03.2026 22:40
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Adana'da seyir halindeyken raydan çıkan metro vagonu direğe çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yolcular tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Akıncılar Durağı’na yaklaşan metronun vagonu, içerisinde yolcularla birlikte seyir halindeyken raydan çıktı.

Savrulan vagan, direğe çarparak durabildi. Kaza sırasında panik ve korku yaşayan yolcular tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, metroda hasar oluştu. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.

