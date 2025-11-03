Adana’da motosiklet kazaları kamerada

ADANA’da 5 kişinin yaralandığı iki motosiklet kazası, güvenlik ve araç kameralarına yansıdı.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde önceki gün bir motosiklet, karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ayakta müdahale etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda ise trafikte ilerleyen motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Devrilen motosikletteki 2 kişi, kazayı sıyrıklarla atlattı. Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı. (DHA)

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA, (DHA)