Adana’da öğretmene silahlı saldırı: 1 hafta önce tahliye edilen şüphelinin 20 suç kaydı çıktı

Adana'da ilkokul öğretmeni Aziz Gülen’i (43) önce darbedip ardından silahla ateş açan M.P.’nin, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma başta olmak üzere toplam 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, 12 Ocak’ta Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda görev yapan öğretmen Aziz Gülen, ders çıkışında sokakta yürüyerek yolun karşısına geçtiği sırada eski öğrencisinin babası M.P.’nin saldırısına uğradı.

M.P.’nin attığı yumrukla yere düşen Gülen’e, araya giren başka bir öğretmen yardım etmeye çalıştı. Ancak M.P., bu kez tabancasını çekerek yerdeki Aziz Gülen’e doğru ateş edip, kaçtı. Gülen’e mermi isabet etmezken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu yaralanan Aziz Gülen, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Gülen, görevine geri döndü.

Öte yandan, şüphelinin çocuğunun daha önce Şehit Duran Keskin İlkokulu’nda eğitim gördüğü ardından başka bir okula nakledildiği belirtildi.

CEZAEVİNDEN 1 HAFTA ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

Cezaevinden 1 hafta önce tahliye olduğu bildirilen M.P.’nin ayrıca kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma başta olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 20 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.