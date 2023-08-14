Adana’da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Güncel 14.08.2023 17:53 Giriş: 14.08.2023 17:53

Güncelleme: 14.08.2023 17:56 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA