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Adana’da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor

Güncel
  • 14.08.2023 17:53
  • Giriş: 14.08.2023 17:53
  • Güncelleme: 14.08.2023 17:56
Kaynak: İHA
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Adana’da orman yangını
Fotoğraf: İHA

Adana’da ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İmamoğlu ilçesine bağlı Pekmezci Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden yurttaşlar, durumu Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeyle başladı.

Yangını söndürmek için belediye ekipleri karadan, orman ekipleri ise helikopter ve uçak ile havadan çalışmalarına devam ediyor. 

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