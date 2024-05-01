Adana’da otomobil dükkana girdi: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, 07 RTY 07 plakalı Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dükkana girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sırasında dükkanın önünde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Ajans Haberleri 01.05.2024 10:39 Giriş: 01.05.2024 10:39

Güncelleme: 01.05.2024 10:39 Kaynak: İHA

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