Adana’da otomobil yolcu otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada otobüs şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Çevre Yolu Hacimirzali kavşağında meydana geldi. Kazada Kozan istikametine seyretmekte olan T.A. idaresindeki 01 AS 939 plakalı yolcu otobüsü ile kavşağı dönen T.A. idaresindeki 06 DCE 840 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs şoförü yaralandı. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.