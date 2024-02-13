Adana’da özel kalem müdür vekilini vuran Mikail Güvenir adliyeye sevk edildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e 'alacak' meselesi nedeniyle makamında silahlı saldırı düzenleyen Mikail Güvenir adliyeye sevk edildi. Mikail Güvenir'in ifadesinde "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum" dediği belirtildi. Öte yandan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Samet Güdük ise defnedildi.

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Fotoğraf: AA

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ü dün tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mikail Güvenir adliyeye sevk edildi. Büyükşehir Belediyesinin hizmet binasında Samet Güdük'ü (40) öldürdükten sonra Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğine teslim olan Mikail Güvenir (44) işlemleri tamamlandı. Belediyenin halk ekmek biriminde çalıştığı belirlenen Mikail Güvenir emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mikail Güvenir'in ifadesinde, "Para istedim vermedi. Ben de vurdum. Öldürmek istemiyordum, korkutmak istiyordum" dediği öğrenildi. Öte yandan dün tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Samet Güdük ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güdük, düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Fotoğraf: AA NE OLMUŞTU? Olay, 12 Şubat günü Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana gelmişti. İddiaya göre, belediyeye bağlı Halk Ekmek’te çalışan Mikail Güvenir (44) Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük (40) ile konuşmak için makamına gitmişti. Bir süre sonra aralarında tartışma yaşanınca Mikail Güvenir yanındaki tabanca ile Samet Güdük’ü yaralamıştı. Mikail Güvenir, Samet Güdük’ü vurduktan sonra tabanca ile belediyenin içerisinde defalarca havaya ateş açarak binadan ayrılmıştı. Mikail Güvenir, akabinde bölgedeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine giderek teslim olmuştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Samet Güdük’ü belediyenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırmıştı.



Adana Belediyesi'nde silahlı saldırı: Özel Kalem Müdür Vekili ağır yaralı