Adana’da park halindeki iki araç yandı

Adana’da park halindeki iki araç yandı. Araçlardan biri bomba gibi patlayınca paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda park halindeki kamyonet aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alevler aracı sardı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta büyük hasar oluştu. Aynı gün merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde de park halindeki hafif ticari araçtan alevler yükseldi. Yanan araçta meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Aşırı sıcak nedeniyle motor kısmından çıktığı tahmin edilen yangınlarla ilgili çalışma başlatıldı.