Adana’da pencereden kedi çalan 2 çocuk gözaltına alındı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde iki çocuk, müstakil evin ikinci kat penceresindeki British shorthair cinsi kediyi korkuluklara tırmanarak aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan çocuklar, kediyi bir süre sevdikten sonra sokağa bıraktıklarını söyledi.
Adana'da 2 çocuğun, müstakil evin korkuluklarına tırmanıp, ikinci katın penceresindeki kediyi çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Eylül'de saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Batman K.'ye ait müstakil evin ikinci kat penceresinde duran beyaz renkli British shorthair cinsi kediyi gören 2 çocuktan biri, pencere korkuluklarına tırmandı.
Çocuk, buradaki kediyi aldıktan sonra indi. Daha sonra sokakta kediyi sevip fotoğraf çektiren 2 çocuk, bölgeden uzaklaştı.
Şikayet sonrası Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen 2 çocuk, gözaltına alındı. Çocuklar, pencereden aldıkları kediyi bir süre sevdikten sonra sokağa bıraktıklarını söyledi.
Çocukların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.