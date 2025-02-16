Adana’da restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

Adana'da bir restorana yapılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki av tüfeğiyle husumetli olduğu Bülent U.’nun restoranına gitti. Bülent U. ile tartışan şahıs, av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Bülent U. ile eşi Yeliz U. ve kızı Hatun U. ayaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Şüpheli, olayın ardından sokakta kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Polis, silahlı saldırgan ile birlikte kaçtığı motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.