Adana’da sağanak nedeniyle yollar göle döndü

  • 08.12.2025 16:48
  • Giriş: 08.12.2025 16:48
  • Güncelleme: 08.12.2025 16:49
Kaynak: DHA
Serhat GÜLER/ADANA, (DHA)- ADANA'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle kentin güney kesimlerinde yollar göle döndü.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı sonrası Adana’da 2 gündür aralıklarla yağmur etkisini sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde kentin güney mahallerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Vatandaşlar ile sabah saatlerinde okula giden öğrenciler de zor anlar yaşadı. (DHA)

