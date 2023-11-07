Adana’da sağlık ürünleri fabrikasında yangın

Adana’da sağlık ürünleri üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Yangında itfaiye ekipleriyle birlikte TOMA’nında müdahalesi devam ediyor.



Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’ndeki sağlık ürünleri üreten fabrikada çıktı. Alınan bilgiye göre, fabrikadan bir anda ateşlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ile polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) bölgeye gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın yerine gelen 3 TOMA itfaiye ekipleriyle birlikte müdahalesi devam ediyor.

Yangının henüz çıkış nedeni belirlenemedi.