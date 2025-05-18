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Adana’da şampiyonluk kutlamasında olay: Taraftarlar birbirine girdi

Adana’da Galatasaray taraftarları 25. şampiyonluğu kutladığı sırada Adana Demirspor taraftarı bir grup küfürlü sloganlar atınca kavga çıktı.

Spor
  • 18.05.2025 23:10
  • Giriş: 18.05.2025 23:10
  • Güncelleme: 18.05.2025 23:13
Kaynak: İHA
Adana’da şampiyonluk kutlamasında olay: Taraftarlar birbirine girdi
İHA

Adana’da şampiyonluk kutlamasında Adana Demirspor taraftarları ile Galatasaraylılar birbirine girdi.

İddiaya göre, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı’nda takımlarının şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray taraftarlarının yanına gelen bir grup Adana Demirspor taraftarı küfürlü sloganlar attı. İki grup arasında yaşanan atışmalar devam edince kavga çıktı. Galatasaray taraftarları diğer gruba saldırdı. Onlarca taraftarın ortasında kalan bir kişi, feci şekilde darbedildi. 
Kentin farklı noktalarında Adana Demirsporlu olduğu ileri sürülen şahıslar, tek başlarına yakaladıkları bazı Galatasaraylı taraftarları darbetti.

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