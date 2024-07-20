Adana’da şarbon hastalığı tespit edildi

Adana’nın Feke ilçesinde şarbon hastalığı tespit edilmesinin ardından köydeki tüm hayvanlar karantinaya alınırken, köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Köyde aşılama çalışması başlatıldı.

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi’nde 17 Temmuz’da bir büyükbaş hayvanın ani ölümü sonra hayvandan numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Yapılan çalışmada hayvanda şarbon hastalığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Feke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tüm hayvanları karantina altına alarak aşılama çalışması başlattı. Köye hayvan giriş çıkışları da yasaklandı.

Feke İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından ilk etapta hayvanlara 11 bin doz aşılama yapıldığı öğrenildi.