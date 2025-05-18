Adana’da sıcak hava bunaltacak

Yazın yaklaşmasıyla birlikte sıcaklar yavaş yavaş artarken, Adana’da Perşembe günü hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak.

Baharın bitmesine son 12 gün kalırken sıcaklarda yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adana’da hava sıcaklığı daha da fazla hissediliyor. Şuan bir çok ilde serin hava ve yağmur hakimken Adana’da sıcak hava hakim. Bugün meteoroloji verilerine göre 28 derece olan hava sıcaklığı yarından itibaren artamaya başlayacak. Pazartesi ve Salı günü 29 derece olacak olan hava sıcaklığı Salı gününden itibaren hızlı bir tırmanış gösterecek. Çarşamba günü 32, Perşembe günü ise hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak. Perşembe gününden sonra Cuma günü 35, cumartesi 34 Pazar günü ise hava sıcaklığı 33 derece olacak. Gündüzleri hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıksa da akşamları sıcaklık 20 derecenin altında seyredecek. Uzmanlar özellikle Çarşamba gününden itibaren gündüz 11 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşları ise şemsiye kullanmaları bol bol sıvı tüketmeleri ve açık renk kıyafet giymeleri konusunda uyardı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar da göle atlayarak serinlemeye çalıştı.