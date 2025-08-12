Adana’da sıcaklardan kaçanlar Saimbeyli’ye akın etti

Adana’da ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasının ardından vatandaşlar yaylalara akın etti. Kış nüfusu 13 bin 700 olan Saimbeyli ilçesi, ziyaretçi yoğunluğu ile nüfusu 50 bine yaklaştı.

Kent genelinde ormanlık alanların yangın tedbirleri çerçevesinde kapalı olması nedeniyle, farklı mekanları bulunan Saimbeyli ilçesi vatandaşların tercih ettiği noktalardan biri oldu. İlçe Belediye Başkanı Mahmut Dal, yörenin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak adına söz verdiği "Saimbeyli Mavisi" Tabiat Restoran ve Kafe isimli tesisi hizmete almasıyla vatandaşlar serinleme ve dinlenme imkânı buldu. Doğası, tarihi kalesi ve merkez çarşısı ile Adana’nın tarih ve doğanın iç içe geçtiği ilçelerinden olan Saimbeyli, artan sıcaklar sonrası doğaya kaçan vatandaşların uğrak noktası oldu.

Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçenin serin doğal kaynak suları ve yeşil örtüsüyle Adanalıların sıcaktan kaçtığı bir yer haline geldiğini belirterek, eko turizmde öncü olmak için çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Başkan Dal, "İlçemize bu yıl kazandırdığımız Saimbeyli Mavisi Restoran ve Kafe’de su şelaleleri ve yeşil örtüyle ormanlık alanlara alternatif, doğa ile iç içe belediyeye ait bir tesis inşa ettik. Belediye seçimlerinde ilçenin turizmde Adana’da öncü olması için söz verdik, yatırımlarımız devam edecek" dedi.

İlçenin kışın 13 bin 700 olan nüfusunun sıcaklarla birlikte 50 bine ulaştığını vurgulayan Dal, "Adana’nın en şirin ilçesi diyebilirim. Kültür varlıklarımızı ve doğamızın güzelliğini ön plana çıkararak turizm cenneti haline gelmesini istiyoruz. Vatandaşların dinlenme alanları yoktu, hizmete açtık ve güzel bir tesis elde ettik. Hem merkezde doğanın, tabiatın ve kültür varlıklarının içinde, hem de bu sıcaklarda serin bir ortam sunuyoruz. Doğa ile iç içe tatil ve dinlenmek isteyenleri bölgemize bekleriz" diye konuştu.

İlçeye gelen ziyaretçilerden Rabia Yardımcı ise "Serin ve doğa ile iç içe dinlenme imkânı bulduk. Ormanlık alanlar kapalı olunca bizim için çok güzel bir alternatif oldu" ifadelerini kullandı.