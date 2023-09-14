Adana’da silahlı kavgada ölü sayısı ikiye yükseldi

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, hastaneye kaldırılan gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ikiye yükseldi.





Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde meydana geldi. Berat Çetiner (25), Seymen Cantürk (21) plakasız motosikletle daha önceden kadın meselesi yüzünden tartıştığı A.Y’nin bulunduğu yere gitti. Her iki taraf bir anda tabancaları çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucunda Berat Çetiner başından, Seymen Cantürk göğsünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Berat Çetiner hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetiner’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Göğsünden vurulan Seymen Cantürk’de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cantürk’ün de cesedi otopsisi yapılmak üzere Adan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.