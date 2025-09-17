Adana’da silahlı saldırı: Evinin önünde vurulan kişi yaşamını yitirdi

Adana'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evinin önünde beklediği sırada silahlı saldırıya uğrayan Eser Barış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Barış'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.