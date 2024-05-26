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Adana’da son 1 haftada 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Adana’da her yıl ortalama 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Adana'da, son 1 haftada 2’si çocuk 4 kişi boğuldu.

Güncel
  • 26.05.2024 11:42
  • Giriş: 26.05.2024 11:42
  • Güncelleme: 26.05.2024 11:43
Kaynak: İHA
Adana’da son 1 haftada 4 kişi boğularak hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Adana’da son 1 haftada 2’si çocuk 4 kişi boğularak hayatını kaybetti

Yaz aylarının yaklaşmasıyla sıcaklığın artış gösterdiği Adana’da, son 1 haftada serinlemek amacıyla suya giren 4 kişi hayatını kaybetti.

14 ve 17 yaşındaki iki çocuk ile 18 yaşındaki gençler olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine polis çalışma başlattı.

Serinlemek amacıyla sulama kanalı ve nehir yataklarına giren gençlere polis ekiplerince uyarılarda bulunulurken, yıl içerisindeki ölümle sonuçlanan boğulma vakası sayısı ise 8’e ulaştı.

Adana’da her yıl ortalama 30 kişinin boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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