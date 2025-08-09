Adana’da son 95 yılın en sıcak günü yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcaklık rekoru 46,7 derece ile kırıldı.

Sıcak hava dalgası etkisi altında olan Adana’da yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 9 Ağustos 2025, Adana’da Ağustos ayında son 95 yılın sıcak günü olarak ölçüldü. Bugün an itibariyle Adana’da hava sıcaklığının 46,7 derece olurken, 13 Ağustos 2023’te sıcaklık 45,7 derece olarak ölçülmüştü.

46,7’lik sıcaklıkla 95 yılın en sıcak günü yaşanan şehirde sıcak havanın etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.