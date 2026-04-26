Adana’da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sabah saatlerinde sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kimliği ve ölüm nedeni yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

Kadın
  • 26.04.2026 12:08
  • Giriş: 26.04.2026 12:08
  • Güncelleme: 26.04.2026 12:11
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Cansız beden, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında, sabah saatlerinde bir cansız bedenin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiyenin çalışmasıyla cenaze kıyıya çıkarıldı.

Bir kadına ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

