Adana’da sulama kanalında bir kadının cansız bedeni bulundu.

Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi’ndeki sulama kanalında, sabah saatlerinde bir cansız bedenin sürüklendiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suya giren itfaiyenin çalışmasıyla cenaze kıyıya çıkarıldı.

Bir kadına ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.