Adana’da sulama kanalında kaybolan Ayşe Çetin aranıyor

Adana'da sulama kanalında kaybolan Ayşe Çetin'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kadın akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kaybolan genç kadını bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

Görgü tanıklarından Aziz Karayürek, gazetecilere, kanal kenarında yürürken genç kadının suda çırpındığını fark ettiğini belirterek, "Bir süre suda batıp çıktı. Daha sonra gözden kayboldu. Yüzme bilmediğim için bir şey yapamadım" dedi.

Kanalda kaybolan gencin aynı mahallede ikamet eden Ayşe Çetin (18) olduğu bildirildi.