Adana’da sürücü kaza sırasında açılan kapıdan inip koşarak uzaklaştı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazası sırasında aracın kapısı açılan sürücü inip koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Kozan ilçesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Damla Ö. yönetimindeki 01 DBK 12 plakalı otomobil Saimbeyli Caddesi’ne dönmek istediği sırada Mustafa K. T. yönetimindeki 01 KS 042 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.T.’nin kullandığı otomobilin kapısı açıldı. Mustafa K.T.’de ani refleks göstererek otomobilden inip uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa K.T. ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.