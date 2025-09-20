Adana’da tarım işçilerinin çadırlarında yangın: 4 çadır kullanılamaz hale geldi

Adana Karataş’ta tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 4 çadır tamamen zarar gördü.

MA'da yer alan habere göre, Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı çadır alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çok sayıda çadıra sıçrayan yangına, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yangında 4 çadır kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.