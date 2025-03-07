Adana’da termometreler 29 dereceyi gösterdi

Geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarının etkisiyle eksi 4 dereceye ulaşarak zirai don yaşanan Adana’da termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 4 derecelere ulaşarak zirai don yaşanmasına neden oldu. Hafta başından itibaren soğuk havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık artışı Adana’da yaz günlerini yaşatmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı saat 14.30 itibarıyla 26,6 derece ölçülürken, park ve bahçelerdeki termometreler 29 dereceye kadar ulaştı.







